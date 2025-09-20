Visite guidée de l’Hôtel de la préfecture des Deux-Sèvres à Niort Hôtel de la préfecture des Deux-Sèvres Niort

Gratuit. Nombre de places limitées. Inscription obligatoire. Présentation d’une carte d’identité le jour même. Les sacs volumineux ne sont pas acceptés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Visite commentée de l’Hôtel de la préfecture des Deux-Sèvres

Découvrez l’envers du décor de l’Hôtel de la préfecture des Deux-Sèvres à l’occasion d’une visite commentée exceptionnelle.

Le parcours vous fera traverser plusieurs espaces habituellement fermés au public :

– la salle des délibérations,

– la cour d’honneur,

– le perron,

– le vestibule,

– les salons du rez-de-chaussée,

– la bibliothèque,

– le bureau de Monsieur le Préfet,

et, si la météo le permet, le parc de la préfecture.

Visites proposées durant le week-end des 20 et 21 septembre 2025.

NB : la visite du parc est conditionnée aux conditions météorologiques.

Hôtel de la préfecture des Deux-Sèvres 4 Rue du Guesclin, 79000 Niort Niort 79000 Centre-Ville Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 08 68 68 http://www.deux-sevres.gouv.fr [{« type »: « email », « value »: « pref-jep2025@deux-sevres.gouv.fr »}] L’hôtel de la préfecture a été construit de 1828 à 1832 par l’architecte départemental Pierre-Théophile Segrétain. Le plan des bâtiments s’ordonne sur trois côtés autour de la cour d’honneur, sur deux niveaux.

Lieu privilégié de la vie publique du département et résidence du préfet, ce bâtiment vivant s’est continuellement adapté aux évolutions des institutions qu’il abrite.

