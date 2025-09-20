Visite guidée de l’Hôtel de la préfecture des Deux-Sèvres à Niort Niort

Visite guidée de l’Hôtel de la préfecture des Deux-Sèvres à Niort

4 Rue du Guesclin Niort Deux-Sèvres

Le parcours vous fera traverser plusieurs espaces habituellement fermés au public

– la salle des délibérations,

– la cour d’honneur,

– le perron,

– le vestibule,

– les salons du rez-de-chaussée,

– la bibliothèque,

– le bureau de Monsieur le Préfet,

et, si la météo le permet, le parc de la préfecture.

Visites proposées durant le week-end des 20 et 21 septembre 2025.

NB la visite du parc est conditionnée aux conditions météorologiques.

Accessibilité

Handicap moteur

Gratuit. Nombre de places limitées. Inscription obligatoire. Présentation d’une carte d’identité le jour même. Les sacs volumineux ne sont pas acceptés. .

4 Rue du Guesclin Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine pref-jep2025@deux-sevres.gouv.fr

