Visite guidée de l’hôtel de l’armateur-négociant Weis du XVIIIe siècle et de son musée oriental avec son conservateur La Résidence des Indes La Rochelle samedi 20 septembre 2025.

Tarif : 12 € par personne, limité à 15 personnes par visite. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:15:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:15:00

Visite guidée de l’Hôtel particulier Weis et du musée oriental

Accompagné·e par le conservateur du musée, plongez dans l’univers raffiné de l’hôtel particulier Weis, demeure élégante d’un armateur-négociant du XVIIIᵉ siècle.

À travers cette visite guidée, découvrez l’architecture, le décor et l’histoire de cette maison de notable, témoin du commerce maritime florissant de l’époque.

La visite se poursuit avec la découverte du musée oriental qu’il abrite aujourd’hui, riche d’objets rares et d’œuvres d’art évoquant les échanges entre l’Europe et l’Orient.

Un moment privilégié entre patrimoine architectural et voyage culturel, guidé par un spécialiste passionné

La Résidence des Indes 74 chemin du rempart, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Trompette Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 41 94 21 http://www.laresidencedesindes.com https://www.facebook.com/laresidencedesindes/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine25 »}] Hôtel de négociant-armateur du XVIIIe siècle entièrement restauré abritant un musée, un salon de thé, des salons de réception, des chambres et des suites d’hôtes. Proche de la gare routière centrale Place de Verdun, parking à vélos intérieur et parking voitures proche.

© La résidence des Indes