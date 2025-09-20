Visite guidée de l’Hôtel de Laurière Hôtel de Laurière Périgueux

Visite guidée de l’Hôtel de Laurière

Hôtel de Laurière 7 Avenue Georges Pompidou Périgueux

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Fonds de dotation Patrick Brou de Laurière vous invite à découvrir un lieu remarquable, habituellement fermé au public.

Cette demeure de caractère, emblématique de l’architecture périgourdine, ouvrira exceptionnellement ses portes pour des visites guidées gratuites d’une durée d’une heure.

Inscription obligatoire

Nombre de visiteurs limité · Animaux non admis .

Hôtel de Laurière 7 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 49 34 bureau@broudelauriere.fr

