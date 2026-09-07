Visite guidée de l’hôtel de Minuellou, L’Hôtel de Minuellou, Quimper
dimanche 20 septembre 2026 · L’Hôtel de Minuellou · Quimper
Informations pratiques
Visite guidée de l’hôtel de Minuellou Dimanche 20 septembre, 09h00 L’Hôtel de Minuellou Finistère
Dimanche à 9h, 10h et 11h / Durée : 45 minutes / Rdv. 10 rue du Sallé
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visite Guidée
Édifice emblématique du centre historique de Quimper, l’hôtel de Minuellou est un témoignage précieux de l’architecture civile du XVI e siècle. Cette maison, bien connue des Quimpérois, incarne avec élégance le raffinement et le savoir-faire de la Renaissance bretonne.
Visite avec Yannig D’Hervé, guide-conférencier de la Ville d’art et d’histoire
L’Hôtel de Minuellou 10 Rue du Salé 29000 Quimper Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}] Édifice emblématique du centre historique de Quimper, l’hôtel de Minuellou en pan de bois est un témoignage précieux de l’architecture civile du XVIe siècle. Récemment datée par étude dendrochronologique, cette maison, bien connue des Quimpérois, incarne le raffinement et le savoir-faire de la Renaissance bretonne.
Visite guidée
©Ville de Quimper
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