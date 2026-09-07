Visite guidée de l’hôtel de Minuellou, L’Hôtel de Minuellou, Quimper

Informations pratiques

Visite guidée de l’hôtel de Minuellou Dimanche 20 septembre, 09h00 L’Hôtel de Minuellou Finistère

Dimanche à 9h, 10h et 11h / Durée : 45 minutes / Rdv. 10 rue du Sallé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite Guidée

Édifice emblématique du centre historique de Quimper, l’hôtel de Minuellou est un témoignage précieux de l’architecture civile du XVI e siècle. Cette maison, bien connue des Quimpérois, incarne avec élégance le raffinement et le savoir-faire de la Renaissance bretonne.

Visite avec Yannig D’Hervé, guide-conférencier de la Ville d’art et d’histoire

L’Hôtel de Minuellou 10 Rue du Salé 29000 Quimper Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}] Édifice emblématique du centre historique de Quimper, l’hôtel de Minuellou en pan de bois est un témoignage précieux de l’architecture civile du XVIe siècle. Récemment datée par étude dendrochronologique, cette maison, bien connue des Quimpérois, incarne le raffinement et le savoir-faire de la Renaissance bretonne.

Visite guidée

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