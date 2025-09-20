Visite guidée de l’Hôtel de Minuellou L’Hôtel de Minuellou Quimper

Visite guidée de l’Hôtel de Minuellou L’Hôtel de Minuellou Quimper samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’Hôtel de Minuellou 20 et 21 septembre L’Hôtel de Minuellou Finistère

Visite par un guide-conférencier de la Ville d’art et d’histoire.

Durée : 45 minutes / Rdv. 10 rue du Sallé.

*La visite de samedi 17h sera traduite en LSF.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’Hôtel de Minuellou

Visite guidée – samedi et dimanche / 14h, 15h, 16h et 17h*

Ce joyau architectural ouvre ses portes au public pour la toute première fois et vous réserve quelques suprises.

e-réservation*

L’Hôtel de Minuellou 10 Rue du Salé 29000 Quimper Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm »}] Édifice emblématique du centre historique de Quimper, l’hôtel de Minuellou en pan de bois est un témoignage précieux de l’architecture civile du XVIe siècle. Récemment datée par étude dendrochronologique, cette maison, bien connue des Quimpérois, incarne le raffinement et le savoir-faire de la Renaissance bretonne.

Journées européennes du patrimoine 2025

Alexandre Lamoureux