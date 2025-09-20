Visite guidée de l’Hôtel de Ville d’Armentières Armentières

Visite guidée de l’Hôtel de Ville d’Armentières

Place du Général de Gaulle Armentières Nord

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

2025-09-20

Inauguré en 1934, le beffroi d’Armentières est un emblème de la reconstruction d’après Guerre classé à l’UNESCAU. Ce joyaU de Louis-Marie Cordonnier vous ouvre ses portes.

Venez découvrir les archives de la ville, un lieu où regorge de très vieux documents et objets.

sur réservation .

Place du Général de Gaulle Armentières 59280 Nord Hauts-de-France +33 3 61 76 08 47 culture@ville-armentieres.fr

