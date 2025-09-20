Visite guidée de l’Hôtel de Ville d’Armentières Hôtel de ville Armentières

Visite guidée de l’Hôtel de Ville d’Armentières Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel de ville Nord

gratuité pour tous, nombre limité de places, sur réservation

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Inauguré en 1934, le beffroi d’Armentières est un emblème de la reconstruction d’après Guerre classé à l’UNESCAU. Ce joyaU de Louis-Marie Cordonnier vous ouvre ses portes.

Venez découvrir les archives de la ville, un lieu où regorge de très vieux documents et objets.

Hôtel de ville Place du Général de Gaulle 59280 Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France 03 61 76 08 47 https://ville-armentieres.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 61 76 08 47 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@ville-armentieres.fr »}] Visite de l’Hôtel de ville, du beffroi et du service des archives Présence de parking, transports en commun à proximité

