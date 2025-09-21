Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Bourg-en-Bresse Hôtel de Ville Bourg-en-Bresse

Départ régulier par groupe dès 14h (dernier départ 17h)- Durée : environ 1 heure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Commentaires sur l’histoire du bâtiment et son fonctionnement.

Présentation des portraits des maires qui se sont succédés depuis la fin du XIXe siècle.

Hôtel de Ville Place de l'Hôtel de Ville 01000 Bourg-en-Bresse

Visites commentées par les élus

© Ville de Bourg-en-Bresse + Service Communication