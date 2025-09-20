Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Créteil Hôtel de ville Créteil

Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Créteil Samedi 20 septembre, 11h00 Hôtel de ville Val-de-Marne

Plus d’information au 01 58 43 38 01.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Venez découvrir l’architecture moderne de l’Hôtel de Ville de Créteil inauguré il y a 50 ans pour accueillir les services de la ville devenue chef lieu du département. Imaginée par l’architecte Pierre Dufau, la silhouette originale de ce bâtiment est une véritable prouesse technique pour élever une tour de onze étages sur d’anciennes carrières de sable. Inscrivez-vous pour en apprendre d’avantage sur l’un des premiers bâtiments construit dans le programme du Nouveau Créteil.

Au cours de cette visite guidée, vous pourrez accéder à la salle du conseil et à la salle des mariages décorées par Michel Boyer dans un style caractéristique des trente glorieuses. Vous pourrez également découvrir le bureau de Monsieur le Maire et profiter d’une des plus belles vues de la ville depuis le toit-terrasse (sous réserve) !

Hôtel de ville Place Salvador-Allende 94000 Créteil Créteil 94000 Front de Lac Val-de-Marne Île-de-France

Réalisé entre 1972 et 1974, l'Hôtel de Ville est l'œuvre de l'architecte Pierre Dufau, également architecte en chef du « Nouveau Créteil ». Devenu chef-lieu du département du Val-de-Marne, Créteil se dote d'une mairie adaptée au développement de ses services. La première réunion du conseil municipal dans ce nouveau bâtiment a lieu le 5 décembre 1974. L'Hôtel de Ville se compose de deux éléments : une tour de 11 étages, mesurant 75 m de haut, abritant les principaux services administratifs, et un large cylindre de 4 niveaux destiné à l'accueil du public. La nature du sous-sol (anciennes carrières de sable) ne permettant pas d'édifier des fondations, l'architecte a choisi de construire le bâtiment selon le principe de suspension. La tour repose sur un seul appui central, dont les pieux descendent très profondément dans la terre. Au sommet de la tour, 10 branches en béton portent chacune une suspente métallique à laquelle, à chaque étage, est accrochée l'ossature métallique du plancher en béton.

Visite commentée

