Visite guidée de l'Hôtel de Ville de Romans
Journées européennes du Patrimoine
Place Jules Nadi
Romans-sur-Isère

Place Jules Nadi Mairie de Romans Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’hôtel de ville de Romans vous ouvre ses portes lors d’une visite guidée proposée par Laurent Jacquot (Conseiller communautaire de Valence Romans Agglo, délégué au patrimoine et Adjoint au Maire).

Place Jules Nadi Mairie de Romans Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

As part of the Journées Européennes du Patrimoine (European Heritage Days), Romans town hall opens its doors to you for a guided tour led by Laurent Jacquot (Valence Romans Agglo community councillor, heritage delegate and deputy mayor).

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals öffnet das Rathaus von Romans seine Türen für eine Führung, die von Laurent Jacquot (Mitglied des Gemeinderats von Valence Romans Agglo, zuständig für das Kulturerbe und stellvertretender Bürgermeister) angeboten wird.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, il Municipio di Romans vi apre le porte per una visita guidata condotta da Laurent Jacquot (consigliere comunale di Valence Romans Agglo, delegato al patrimonio e vicesindaco).

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el ayuntamiento de Romans le abre sus puertas para una visita guiada dirigida por Laurent Jacquot (concejal de Valence Romans Agglo, delegado de Patrimonio y teniente de alcalde).

L’événement Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Romans Journées européennes du Patrimoine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-08-26 par Valence Romans Tourisme