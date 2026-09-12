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AGENDA · Romans-sur-Isère

Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Romans Journées Européennes du Patrimoine Rdv devant la Mairie Romans-sur-Isère

dimanche 20 septembre 2026 · Rdv devant la Mairie · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Rdv devant la Mairie
Adresse
Place Jules Nadi
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif

Romans-sur-Isère

Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Romans Journées Européennes du Patrimoine

Rdv devant la Mairie Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Laurent Jacquot (Conseiller communautaire de Valence Romans Agglo et délégué au Patrimoine et Adjoint au Maire de Romans sur Isère) propose une visite guidée exceptionnelle de l’Hôtel de Ville.
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Rdv devant la Mairie Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86  artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English : Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Romans Journées Européennes du Patrimoine

As part of European Heritage Days, Laurent Jacquot (Community Councilor for Valence Romans Agglo, Heritage Representative, and Deputy Mayor of Romans-sur-Isère) is offering a special guided tour of City Hall.

L’événement Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Romans Journées Européennes du Patrimoine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme

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