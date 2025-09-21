Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye Hôtel de ville Saint-Germain-en-Laye

Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye Hôtel de ville Saint-Germain-en-Laye dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye Dimanche 21 septembre, 10h30, 11h45 Hôtel de ville Yvelines

À partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T11:45:00 – 2025-09-21T12:45:00

Entrez dans les coulisses de l’Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye lors d’une visite guidée inédite. Accompagné d’un guide-conférencier, découvrez l’histoire de ce bâtiment emblématique et accédez à des lieux habituellement fermés au public : le bureau du maire, la salle des mariages et la salle de réception. Une immersion unique au cœur de la vie municipale et du patrimoine local.

Hôtel de ville 16 rue de Pontoise 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.seine-saintgermain.fr/hotel-de-ville.html?origine_affinage=true&mid=1&action=result&origine_affinage=true »}]

Visite commentée

OTI