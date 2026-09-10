Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Versailles, Hôtel de Ville de Versailles, Versailles

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Versailles Dimanche 20 septembre, 10h00 Hôtel de Ville de Versailles Yvelines

Limité à 30 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez (re)découvrir l’Hôtel de Ville de Versailles le dimanche 20 septembre

La visite guidée, assurée par un guide de l’Office de Tourisme, vous permettra de l’histoire de ce bâtiment historique emblématique de la ville. À cette occasion, quatre salles sont exceptionnellement ouvertes : la Salle du Conseil, la salle des Mariages, la salle des Fêtes ainsi que le bureau du Maire.

Plusieurs départs sont proposés au cours de la journée :

Matin : 10h, 10h55 et 11h50

Après-midi : 14h, 14h55, 15h50 et 16h45

4, avenue de Paris, 78000 Versailles

Pour toute information complémentaire, merci de contacter : audrey.fricot@versailles.fr / 01 30 97 85 19

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