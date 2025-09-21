Visite guidée de l’Hôtel de ville de Vincennes Hôtel de ville de Vincennes Vincennes

L’Hôtel de ville illustre à la fois le style néo-Renaissance du début de la Troisième République, et le style Art déco, par les décors intérieurs réalisés lors des agrandissements en 1935, dont certains ont bénéficié de mesures de classement au titre des monuments historiques.

Le chantier de restauration des façades, achevé en 2023, a permis de redonner tout son éclat à l’édifice.

Hôtel de ville de Vincennes 53 bis rue de Fontenay 94304 Vincennes Vincennes 94300 Val-de-Marne Île-de-France http://www.vincennes.fr M1 station Château de Vincennes RER A station Vincennes Bus 56, 115, 118, 124, 215, 318, 325

Visite commentée

Jean-Marc Facchini