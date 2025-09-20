Visite guidée de l’Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux Hôtel-de-Ville d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Visite guidée de l’Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux Samedi 20 septembre, 15h30 Hôtel-de-Ville d’Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Visite commentée.

Installé en 1895 dans une riche demeure construite au XVIIIe siècle par l'architecte E.-L. Boullée, l'Hôtel de Ville a été entièrement réaménagé en 1994. Il abrite un salon XVIIIe (reconstitué), des décors peints et sculptés de la Belle Époque et une salle multimédia. Métro Mairie d'Issy (ligne 12)

Hôtel de ville d’Issy. Détail la Vie de Victor Prouvé. © PCB