Visite guidée de l’Hôtel de Ville et de la salle des mariages, Hôtel de Ville, Le Grand-Quevilly

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hôtel de Ville et de la salle des mariages Samedi 19 septembre, 10h30 Hôtel de Ville Seine-Maritime

Durée 1h30, 30 pers. max, visite traduite en langue des signes française.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

La Ville de Grand Quevilly et France Design Week proposent une visite guidée du bâtiment, de son histoire et notamment la salle des mariage qui est une pièce qui révèle le design des années 1970. Ce sera aussi l’occasion de visiter la salle « Panorama » qui donne un point de vue impressionnant sur la Métropole et sur le centre-ville pour découvrir l’architecture et l’urbanisme de cette « ville récente ».

Visite commentée et traduite en LSF.

Sur inscription.

Hôtel de Ville Avenue Léon Blum, 76120 Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie 02 35 68 93 00 http://www.grandquevilly.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-guidee-hotel-de-ville-de-grand-quevilly-et-de-la-salle-des-mariage »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 68 93 07 »}] L’Hôtel de Ville de Grand Quevilly a été inauguré en 1974 et créé par l’architecter Henri Tougard. Ce dernier confie la décoration du 1er étage et notamment de la salle des mariages à Joseph-André Motte. Parking, bus, métro Kennedy à 10 mn à pied.

La Ville de Grand Quevilly et France Design Week proposent une visite guidée du bâtiment, de son histoire et notamment la salle des mariage qui est une pièce qui révèle le design des années 1970. Ce …

©Manuel Chesneau