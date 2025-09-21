visite guidée de l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville, Cours Masséna Antibes

gratuit

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T10:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Le premier Hôtel de Ville était le Château Grimaldi (XIVe siècle) qui a été transformé en mairie lors de la Révolution Française (1789-1799). Au début des années 1820, les autorités militaires ont décidé d’utiliser le château comme caserne, ce qui a poussé les dirigeants civiques à construire une nouvelle mairie, là où s’érigeait en 1516 la Tour de l’Horloge qui faisait partie des Remparts. Endommagée pendant le siège de la ville en 1746-1747, la Tour fut détruite. La mairie construite en style néoclassique en briques avec un revêtement en ciment, a été achevée en 1828. Elle a remplacé l’ancienne « maison commune » qui avait été donnée à la ville par Louis XIII en 1616.

