Visite guidée de l’Hôtel de Ville Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés

Visite guidée de l'Hôtel de Ville Samedi 20 septembre, 09h00 Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Jusqu’en 1876, la mairie de Saint-Maur était installée dans divers bâtiments proches de l’église Saint-Nicolas dans le quartier du Vieux-Saint-Maur. Une position excentrée qui nourrit les volontés d’indépendance de La Varenne. Le développement de l’urbanisation de la boucle de la Marne rend indispensable le déplacement de la mairie en un lieu plus central. Les débats sont acharnés.

La construction de l’Hôtel de Ville de Saint-Maur débute le 18 août 1876 sur un terrain donné par Louis-Désiré Mahieu, ancien maire de la commune. Trop petit du fait de l’augmentation de la population, le bâtiment est agrandi entre 1937 et 1941 sous la direction de Lucien Graf, architecte de la Ville. De la mairie originelle, il reste la partie centrale de la façade et la salle des mariages, décorée par Paul-Albert Baudoüin, que vous découvrirez au cours de la visite. Celle-ci se terminera au dernier étage pour profiter de la belle vue offerte depuis la nouvelle verrière de ce bâtiment vivant, en constante évolution et transformation.

Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés Avenue Charles-de-Gaulle 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Adamville Val-de-Marne Île-de-France 01 48 86 33 28 [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 11 43 31 »}]

Visite commentée

© Ville de Saint-Maur-des-Fossés