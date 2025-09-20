Visite guidée de l’Hôtel de Ville Hôtel de ville de Valenciennes Valenciennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite guidée de l’Hôtel de Ville, du bureau de Monsieur le Maire, de la salle du conseil municipal, de la salle des mariages

Samedi 20 septembre – 14h, 15h et 16h

Dimanche 21 septembre – 10h, 11h, 14h, 15h et 16h,

Place d’Armes, RDV dans le hall de la mairie.

Sur inscription obligatoire par mail : reservationjep@ville-valenciennes.fr

Hôtel de ville de Valenciennes Place d'armes Valenciennes 59300 Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France reservationjep@ville-valenciennes.fr

ville de Valenciennes