Visite guidée de l’Hôtel de Ville Hotel de Ville Le Teil Le Teil

Visite guidée de l’Hôtel de Ville Samedi 20 septembre, 09h30 Hotel de Ville Le Teil Ardèche

Entrée libre et gratuite

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Le 11 novembre 2019, à 11 h 52, la terre tremble en Ardèche. La ville du Teil connaît le séisme le plus violent (magnitude 5,4) observé en France depuis plus d’un demi-siècle.

Depuis la ville se reconstruit. Au début de l’été 2025, l’Hôtel de Ville termine sa réhabilitation suite aux nombreuses séquelles de ce tremblement de terre.

La Commune ouvre ce batiment au public dans le cadre des Journées du Européennes du Patrimoine 2025. Venez découvrir l’histoire de cet édifice public.

Hotel de Ville Le Teil 1 rue de l’Hotel de ville LE TEIL Le Teil 07400 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475496320 https://www.mairie-le-teil.fr/ https://www.facebook.com/communeleteil/;https://www.instagram.com/communeleteil07/ Accès PMR

© Commune Le Teil