Visite guidée de l’Hôtel de Ville Hôtel de ville – Porte Picois Loches

Visite guidée de l’Hôtel de Ville Dimanche 21 septembre, 09h30, 11h00 Hôtel de ville – Porte Picois Indre-et-Loire

Gratuit, 15 pers. max par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T10:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Visite guidée de l’hôtel de ville avec accès au chemin de ronde de la Porte Picois.

RDV : Place de l’Hôtel de Ville

15 pers. max. par visite / Sur réservation / Durée : 1h

Gratuit / Tel : 02 47 91 82 82

Hôtel de ville – Porte Picois Place de l’Hôtel-de-Ville 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 59 48 21 http://www.ville-loches.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 47 91 82 82 »}, {« type »: « email », « value »: « info@loches-valdeloire.com »}] En 1519, François Ier autorise les Lochois à élever cet hôtel de ville. De style Renaissance, il présente l’un des premiers escaliers droits rampe sur rampe édifié à cette période. Deux lucarnes comprennent la Salamandre couronnée de François Ier et le blason de Loches dont les trois fleurs de lys rappellent le statut de «bonne ville». Ce bâtiment abrite la même fonction depuis 500 ans. Accolée à l’hôtel de ville, la Porte Picois est la deuxième des portes de défense de la ville basse encore conservée de nos jours. D’un aspect plus militaire que la Porte des Cordeliers, elle possède du côté intérieur une niche Renaissance ajoutée à l’époque de la construction de l’Hôtel de Ville. L’original de cette statue de la Vierge au Cœur, censée protéger la porte et les voyageurs qui l’empruntent, est exposé dans la Galerie Saint-Antoine située à côté de l’église de la ville basse.

Service du Patrimoine – Ville de Loches