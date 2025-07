Visite guidée de l’hôtel de ville Hôtel de Ville Reims

Visite guidée de l’hôtel de ville Dimanche 21 septembre, 10h00 Hôtel de Ville Marne

Inscription sur place. Départ toutes les 20 min et toutes les 30 min entre 12 h et 15 h. Limitée à 10 personnes. En raison de l’affluence, prévoir un temps d’attente. Contrôles de sécurité à l’entrée de l’hôtel de ville.

Accompagné d’une guide-conférencière de Reims Tourisme et Congrès, découvrez l’un des édifices civils les plus emblématiques de la cité des sacres. Construit au XVIIᵉ siècle par l’architecte Jean Bonhomme, l’Hôtel de Ville témoigne de l’évolution architecturale et institutionnelle de Reims à travers les siècles.

Hôtel de Ville Esplanade Simone-Veil, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 77 78 79 http://www.reims.fr Construit au XVIIᵉ siècle sur les plans de l’architecte Jean Bonhomme, l’hôtel de ville n’est achevé qu’au XIXᵉ siècle. Le 3 mai 1917, il est incendié et seules les façades sont conservées, à l’exception de la façade sur cour.

Édifice classé au titre des monuments historiques dès 1862, le campanile et la façade principale sont restaurés, tandis que les travaux intérieurs sont confiés aux architectes Paul Bouchette et Roger-Henri Expert.

L’hôtel de ville est inauguré le 10 juin 1928 par le président de la République Gaston Doumergue, en même temps que la bibliothèque Carnegie.

Le parvis de l’hôtel de ville est devenu un aménagement de grande qualité, doté de nouvelles potentialités : la ville écrit une nouvelle page de l’histoire de Reims. Inauguré lors de la Journée de l’Europe, le 9 mai 2019, le site devient l’esplanade Simone Veil.

