Visite guidée de l’hôtel de ville Mairie de Charenton Charenton-le-Pont samedi 20 septembre 2025.

Point de départ de la visite : sur le parvis de l’hôtel de ville à 14h. Nombres de places limitées.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

La guide-conférencière de l’association A l’Assaut Du Patrimoine vous emmène à la découverte de l’Hôtel de Ville de Charenton-Le-Pont. Construit au tout début du XVIIe siècle par un proche du roi Henri IV, le Pavillon Antoine de Navarre constitue aujourd’hui l’élément le plus ancien de l’Hôtel de ville de Charenton et le seul édifice de la ville subsistant de cette époque. Cette visite sera l’occasion de (re)découvrir de façon vivante et attractive l’histoire et le patrimoine particulièrement riche de cet édifice, ainsi que les éléments de la mairie actuelle, du bureau du maire à la salle du conseil municipal, en passant par la salle des mariages.

Mairie de Charenton 48 rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont Charenton-le-Pont 94220 Paris 8e Arrondissement Val-de-Marne Île-de-France http://www.charenton.fr [{« type »: « link », « value »: « https://charentonhoteldeville.eventbrite.fr »}] [{« link »: « https://www.alassautdupatrimoine.com/ »}, {« link »: « https://www.charenton.fr/ »}] Pavillon de la fin XVIe – début XVIIe siècle, construit par Cenamy, banquier d’Henri IV. Édifice protégé au titre des monuments historiques par Prosper Mérimée en 1862. Métro Charenton-Ecoles (ligne 8)

© Ville de Charenton-le-Pont