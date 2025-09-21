Visite guidée « De l’Hôtel de Villeneuve de Martignan au musée Calvet » par Victoire Autajon, documentaliste scientifique des musées Calvet et Lapidaire Musée Calvet Avignon

Visite guidée « De l’Hôtel de Villeneuve de Martignan au musée Calvet » par Victoire Autajon, documentaliste scientifique des musées Calvet et Lapidaire Dimanche 21 septembre, 14h30 Musée Calvet Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00+ – 2025-09-21T15:30:00+

Fin : 2025-09-21T14:30:00+ – 2025-09-21T15:30:00+

Découvrez ce magnifique hôtel particulier du XVIIIe siècle qui abrite aujourd’hui les collections du musée Calvet.

Musée Calvet 65 Rue Joseph Vernet, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Champfleury-Eisenhower Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490163672 https://www.musee-calvet.org Écrin architectural tant palladien que versaillais, l’hôtel de Villeneuve-Martignan offre un témoignage remarquable d’une demeure seigneuriale en Provence. C’est au début du XVIIIe siècle que l’édifice prendra une forme solennel et majestueuse, les travaux sont dirigés par l’architecte Jean-Baptiste Franque qui proposera aux commanditaires Joseph Ignace de Villeneuve-Martignan et son épouse Henriette Victoire de Sade un bâti entre cour d’honneur et jardins à la Française au cœur d’Avignon. Le salon d’accueil et l’escalier desservant la galerie Vernet témoignent des réalisations du siècle des lumières. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mercredi au lundi.

