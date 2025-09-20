Visite guidée de l’hôtel des Intendants, préfecture de Tarn-et-Garonne Préfecture de Tarn-et-Garonne Montauban

Visite guidée de l’hôtel des Intendants, préfecture de Tarn-et-Garonne 20 et 21 septembre Préfecture de Tarn-et-Garonne Tarn-et-Garonne

Nombre de places limitées. Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Visite commentée de l’ancien hôtel particulier Prat-Dumiral

Venez découvrir l’ancien hôtel particulier Prat-Dumiral, somptueuse demeure aristocratique devenue aujourd’hui la préfecture de Tarn-et-Garonne.

Un rendez-vous incontournable pour comprendre l’évolution du patrimoine urbain de Montauban et l’importance de ce site emblématique.

Préfecture de Tarn-et-Garonne 2 allée de l'Empereur, 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 22 82 00 http://www.tarn-et-garonne.gouv.fr La préfecture est située dans un hôtel particulier datant de la fin du XVIIe siècle, décoré par Jean Marie Joseph Ingres, sculpteur, père de Jean Auguste Dominique Ingres, peintre et sculpteur, et ancienne résidence des Intendants. Cet immeuble est devenu le siège de la préfecture dès 1809. Ce bâtiment, qui s'ouvre sur une cour d'honneur et comporte également un jardin paysager, sera exceptionnellement accessible au public.

Ligne 5 arrêt « Préfecture ». Lignes 1, 3, 4, 5, 7, 9 arrêt « Prax Paris ».

Parkings payants : parking souterrain Franklin Roosevelt (place de la Cathédrale), parking Occitan (place Prax Paris), parking Consul Dupuy (allée du Consul Dupuy).

Parking gratuit à 5 minutes à pied : une partie du parking du Jardin des plantes

Pour les personnes à mobilité réduite des places de stationnement réservées par la ville de Montauban sont situées à proximité de la préfecture : 3 places : 1, 5 et 7 allée de Mortarieu ; 2 places : 1 et 8 allée de l’Empereur ; 2 places : 89 et 119 Faubourg Lacapelle.

Journées européennes du patrimoine 2025

