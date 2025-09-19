Visite guidée de l’hôtel des postes et des lieux remarquables autour de la place de la mairie Hôtel des Postes de Saint Leu Saint-Leu

Visite guidée de l’hôtel des postes et des lieux remarquables autour de la place de la mairie Vendredi 19 septembre, 15h00 Hôtel des Postes de Saint Leu La Réunion

visite commentée gratuite pour 15 places maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T13:00:00 – 2025-09-19T14:00:00

Fin : 2025-09-19T13:00:00 – 2025-09-19T14:00:00

Visite guidée en ville entre Hôtel des Postes et son espace culturel Wilhiam Zitte, avec une découverte historique et une lecture de façades du XVIIIe et XIXe siècle.

Hôtel des Postes de Saint Leu Place de la mairie, 97436 Saint Leu Saint-Leu 97436 La Réunion La Réunion 02 62 71 11 46 Ancien magasin du roi, l’édifice fut construit entre 1770 et 1780 pour servir d’entrepôt de maïs et de café. Il s’intègre dans le centre-ville historique de Saint-Leu, entouré d’autres bâtiments anciens.

À partir de 1834, il devient relais de poste, avant d’être abandonné au milieu du XIXe siècle.

Classé monument historique le 23 septembre 1987, il accueillera, à l’issue de sa réhabilitation, un espace d’exposition ainsi qu’une salle des mariages.

Peu modifié depuis sa construction, il reste un témoignage représentatif de l’architecture des magasins royaux de l’époque. Un parking gratuit se trouve à proximité, rue de la Marine, ainsi qu’un arrêt de bus au niveau de la rue Général Lambert.

L’Hôtel des Postes dispose d’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, afin d’accéder à l’étage supérieur. L’accès au bus

Journées européennes du patrimoine 2025

©mairiedesaintleu