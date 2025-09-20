Visite guidée de l’Hôtel du Département, ancienne caserne Marbot Conseil Départemental de la Corrèze Tulle

Visite guidée de l’Hôtel du Département, ancienne caserne Marbot Conseil Départemental de la Corrèze Tulle samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’Hôtel du Département, ancienne caserne Marbot 20 et 21 septembre Conseil Départemental de la Corrèze Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’Hôtel du Département, son architecture et son histoire

Découvrez cette architecture du XIXe siècle, au style néo-classique monumental.

Venez visiter la prestigieuse salle du Conseil, le bureau du Président, la crypte et le Centre Opérationnel des Routes (COR).

Conseil Départemental de la Corrèze 9 rue René Emile Fage, 19000 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555937000

L’Hôtel du Département, son architecture et son histoire

© Conseil départemental de la Corrèze