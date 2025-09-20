Visite guidée de l’Hôtel du département Conseil départemental d’Agen Agen

Visite guidée de l’Hôtel du département Samedi 20 septembre, 14h00, 15h00, 17h00 Conseil départemental d’Agen Lot-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Groupe de 20 personnes.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Ancien hôpital général fondé par ordre de Louis XIV en 1685, ce lieu indissociable d’Agen est devenu successivement une prison, un dépôt de mendicité, et enfin un hôpital qui a vu la naissance de nombreux lot-et-garonnais.

Depuis 1992, il accueille les institutions du Conseil départemental de Lot-et-Garonne et constitue le centre de la vie politique de notre territoire.

Vous visiterez la Cour d’honneur et son magnifique cèdre du Liban, les salles de l’ancien hôpital, et enfin l’ancienne chapelle reconvertie en hémicycle, lieu où se prennent les décisions qui régissent la politique du département.

