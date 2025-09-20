Visite guidée de l’Hôtel du Département Hôtel du département La Roche-sur-Yon

Visite guidée de l’Hôtel du Département Hôtel du département La Roche-sur-Yon samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’Hôtel du Département 20 et 21 septembre Hôtel du département Vendée

Départ des visites : 14h00 – 14h45 – 15h30 – 16h15 – 17h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes de l’Hôtel du Département de la Vendée. Accompagné d’un guide, plongez dans l’histoire de ce bâtiment historique et contemporain et découvrez les missions essentielles du Département. Une visite enrichissante pour mieux comprendre le fonctionnement de cette collectivité au service des Vendéens.

Hôtel du département 40, rue du Maréchal Foch, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Vendée Pays de la Loire 02 28 85 85 85 Hôtel du Département, siège de l’administration et de l’assemblée des élus.

Journées européennes du patrimoine 2025

Département de la Vendée