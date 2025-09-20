Visite guidée de l’hôtel du préfet de la Manche Préfecture de la Manche / Hôtel de la préfecture Saint-Lô

Visite guidée de l’hôtel du préfet de la Manche Samedi 20 septembre, 09h30 Préfecture de la Manche / Hôtel de la préfecture Manche

Durée 1h.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

A l’occasion de l’édition 2025 des Journées européennes du patrimoine, l’Hôtel du préfet vous accueille.

Vous pourrez découvrir une architecture typique de la reconstruction, ainsi que du mobilier et des oeuvres de « style années 40 ». Cette branche tardive de l’art déco connut son heure de gloire essentiellement en France durant la période 1937-1955.

L'hôtel de la préfecture est représentatif de l'architecture post-classique de la Reconstruction et abrite du mobilier original des années 50.

