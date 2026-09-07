Visite guidée de l’Hôtel In situ, Hôtel In situ, Béziers
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel In situ · Béziers
Informations pratiques
Visite guidée de l’Hôtel In situ 19 et 20 septembre Hôtel In situ Hérault
Gratuit. Sans réservation. Limité à 10 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Laissez-vous séduire par l’élégance d’une majestueuse maison de maître du XIXᵉ siècle, entièrement réinventée.
Lorsque le charme du patrimoine rencontre l’audace de l’art contemporain, le résultat est saisissant. Une visite inédite à ne pas manquer.
Hôtel In situ 67 avenue du 22 août 1944, 34500 Béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie 06 75 62 27 69 https://www.beziers-mediterranee.com/ https://www.instagram.com/beziers_mediterranee_tourisme/;https://www.facebook.com/beziersmediterranee/ Laissez-vous séduire par l’élégance d’une majestueuse maison de maître du XIXe siècle, entièrement réinventée.
Quand le charme du patrimoine rencontre l’audace de l’art contemporain, le résultat est tout simplement saisissant. Une visite inédite à ne pas manquer !
Laissez-vous séduire par l’élégance d’une majestueuse maison de maître du XIXᵉ siècle, entièrement réinventée.
©Hôtel In Situ
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