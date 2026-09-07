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Visite guidée de l’Hôtel In situ, Hôtel In situ, Béziers

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel In situ · Béziers

Visite guidée de l’Hôtel In situ, Hôtel In situ, Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel In situ
Adresse
67 avenue du 22 août 1944, 34500 Béziers
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Sans réservation. Limité à 10 personnes.

Visite guidée de l’Hôtel In situ 19 et 20 septembre Hôtel In situ Hérault

Gratuit. Sans réservation. Limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Laissez-vous séduire par l’élégance d’une majestueuse maison de maître du XIXᵉ siècle, entièrement réinventée.
Lorsque le charme du patrimoine rencontre l’audace de l’art contemporain, le résultat est saisissant. Une visite inédite à ne pas manquer.

Hôtel In situ 67 avenue du 22 août 1944, 34500 Béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie 06 75 62 27 69 https://www.beziers-mediterranee.com/ https://www.instagram.com/beziers_mediterranee_tourisme/;https://www.facebook.com/beziersmediterranee/ Laissez-vous séduire par l’élégance d’une majestueuse maison de maître du XIXe siècle, entièrement réinventée.
Quand le charme du patrimoine rencontre l’audace de l’art contemporain, le résultat est tout simplement saisissant. Une visite inédite à ne pas manquer !
Laissez-vous séduire par l’élégance d’une majestueuse maison de maître du XIXᵉ siècle, entièrement réinventée.

©Hôtel In Situ

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