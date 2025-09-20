Visite guidée de l’Hôtel La Zoologie – Ancienne faculté des sciences et institut de zoologie de Bordeaux. Hôtel La Zoologie Bordeaux

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T18:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Passez les portes de l’ancien Institut de Zoologie et dévouvrez le sublime témoignage de l’architecture du début du XXe siècle. Érigée entre 1900 et 1903 selon la vision de l’architecte Ernest Lacombe, visitez cette batisse chargée d’histoire.

Avec ses pierres, son sol, ses écritos, sa structure métallique et ses briques d’époque, notre hôtel dévoile l’authenticité d’un véritable cabinet de curiosités. Lors de votre venue, vous pourrez découvrir notre jardin intérieur façon patio, nos espaces communs ainsi que notre rooftop.

Hôtel La Zoologie 151 cours de la Marne, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 33 06 99 17 https://www.hotelzoologie.com/fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 33 06 99 17 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@hotelzoologie.com »}] Un hôtel singulier situé dans une bâtisse historique, l’ancien Institut de Zoologie de Bordeaux.

Chargée d’histoire, la bâtisse qui accueillait autrefois l’Institut de Zoologie de Bordeaux est un sublime témoignage de l’architecture du début du XXe siècle. Érigée entre 1900 et 1903 selon la vision de l’architecte Ernest Lacombe, elle a été réimaginée par les HotelsT pour devenir l’un des plus surprenants Boutique Hôtels de luxe de Bordeaux.

La Zoologie a conservé les pierres et briques, ainsi que la structure métallique de ses origines. Elle arbore toujours ses larges verrières en toitures, invitant l’extérieur à se mêler à l’atmosphère scientifique des lieux. Désormais additionnée de 3 ailes et d’un jardin intérieur, elle s’est muée en un hôtel de standing au charme insolite. Bus G : arrêt Gustave Eiffel

Place de la Victoire : 10 min à pied

Journées européennes du patrimoine 2025

