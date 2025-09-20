Visite guidée de l’hôtel Louis de Guidotti Hôtel de Guidotti Joigny

Sur inscription auprès de l’Office de tourisme par téléphone | Nombre de places limité.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter l’ l’hôtel Louis de Guidotti, une demeure du XVIIe siècle construite par la puissante famille des Guidotti, proche des comtes de Joigny, les Gondi.

Hôtel de Guidotti Rue Dominique Grenet, 89300 Joigny Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Hôtel particulier du XVIIe s. construit par la famille de Guidotti, arrivée de Florence à la suite des Gondi, qui ont acquis le comté de Joigny.

