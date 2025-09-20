Visite guidée de l’hôtel Maison Rouge Hôtel Maison Rouge Strasbourg

Visite guidée de l’hôtel Maison Rouge 20 et 21 septembre Hôtel Maison Rouge European Collectivity of Alsace

Nombre de personnes par visite : 8. Durée : 45 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

Nous vous invitons à redécouvrir la Maison Rouge comme vous ne l’avez jamais vue.

À travers ses vitraux, ses salons chargés de souvenirs, sa collection de podcasts « Les Voix de Maison Rouge » et son hospitalité, l’établissement offre une immersion dans le passé tout en proposant une expérience contemporaine, élégante et inoubliable.

Hôtel Maison Rouge 4 rue des Francs-Bourgeois, 67000 Strasbourg Strasbourg 67003 Centre European Collectivity of Alsace Grand Est 03 88 32 08 60 https://www.maison-rouge.com/ [{« type »: « email », « value »: « concierge@maison-rouge.com »}] Auberge réputée, elle a accueilli des figures illustres, telles que Gutenberg, Victor Hugo, Mistinguett, Rudyard Kipling, mais aussi des personnalités politiques comme Charles de Gaulle et Winston Churchill. L’hôtel fut également le théâtre de grands événements, dont l’une des premières projections cinématographiques d’Alsace en 1897. Sa riche histoire, marquée par des incendies, des renaissances et des rénovations, s’exprime aujourd’hui dans un style Art déco raffiné, fidèle à son héritage. Le nom de Maison Rouge est mentionné dès 1387, tiré de sa façade en briques rouges, très prisée au Moyen Âge. C’est une auberge de 1253 à 1839, située au 22 place Kléber, puis elle devient « Hôtel de La Maison Rouge » de 1898 à 1970.

En 1978, l’annexe située 4 rue des Francs-Bourgeois devient officiellement le bâtiment principal et le nouvel hôtel Maison Rouge. Proche du parking Kléber.

© Maison Rouge