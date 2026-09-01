Visite guidée de l’Hôtel Montrevel Place Saint-Pierre Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Visite guidée de l’Hôtel Montrevel

Place Saint-Pierre Hôtel de ville Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Véritable palais dans la ville, ce témoignage exceptionnel de l’architecture aristocratique du XVIIIe siècle a été la résidence du comte de La Baume-Montrevel, mécène et musicien. Décors Louis XV et Louis XVI ennoblissent ce bâtiment acquis par la Ville de Mâcon en 1792. .

Place Saint-Pierre Hôtel de ville Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté inscriptionsculture@ville-macon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée de l’Hôtel Montrevel

L’événement Visite guidée de l’Hôtel Montrevel Mâcon a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)