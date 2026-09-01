Visite guidée de l’Hôtel Montrevel Place Saint-Pierre Mâcon
samedi 19 septembre 2026 · Place Saint-Pierre · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Visite guidée de l’Hôtel Montrevel
Place Saint-Pierre Hôtel de ville Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Véritable palais dans la ville, ce témoignage exceptionnel de l’architecture aristocratique du XVIIIe siècle a été la résidence du comte de La Baume-Montrevel, mécène et musicien. Décors Louis XV et Louis XVI ennoblissent ce bâtiment acquis par la Ville de Mâcon en 1792. .
Place Saint-Pierre Hôtel de ville Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté inscriptionsculture@ville-macon.fr
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English : Visite guidée de l’Hôtel Montrevel
L’événement Visite guidée de l’Hôtel Montrevel Mâcon a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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