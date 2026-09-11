Visite guidée de l’hôtel particulier Nairac, Hôtel de Nairac – Cour administrative d’appel, Bordeaux

Informations pratiques

Visite guidée de l’hôtel particulier Nairac Dimanche 20 septembre, 10h00 Hôtel de Nairac – Cour administrative d’appel Gironde

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Enrichi par le négoce et la traite des esclaves, Paul Nairac fait appel en 1770 à Victor Louis, l’architecte du Grand Théâtre pour la construction de son hôtel particulier, à proximité des allées de Tourny. Conçu, selon le goût de l’époque entre « cour et jardin », l’hôtel Nairac présente une façade sobre et équilibrée conforme au style néo-classique. Cette relative sévérité laisse place, dès le seuil franchi, à la mise en scène spectaculaire et gracieuse de l’escalier d’honneur, pensé pour impressionner le visiteur.

Depuis 1999, la Cour administrative d’appel de Bordeaux occupe l’hôtel, entièrement restauré.

Visites guidées des salons et bureaux de l’étage noble par la Cour administrative d’appel et l’association Pétronille – inscription obligatoire sur le site : https://www.petronille.org/activites/

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Hôtel de Nairac – Cour administrative d’appel 17 cours de Verdun, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 85 42 42 http://www.petronille.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.petronille.org/agenda/ »}] [{« link »: « https://www.petronille.org/activites/ »}] Hôtel particulier construit au XVIIIe siècle par Paul Nairac, qui a fait appel en 1770 à l’architecte du Grand Théâtre, Victor Louis. Conçu, selon le goût de l’époque entre « cour et jardin », l’Hôtel Nairac présente une façade sobre et équilibrée de style néo-classique.

Enrichi par le négoce et la traite des esclaves, Paul Nairac fait appel en 1770 à Victor Louis, l’architecte du Grand Théâtre pour la construction de son hôtel particulier, à proximité des allées de…

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