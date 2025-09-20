Visite guidée de l’hôtel particulier Prouvost Hôtel particulier Prouvost Roubaix

Visite guidée de l’hôtel particulier Prouvost Samedi 20 septembre, 09h30 Hôtel particulier Prouvost Nord

Ouverture des réservations le 1er septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:30:00

Construit en 1878 pour l’industriel Charles Prouvost-Scrépel, l’hôtel particulier Prouvost est implanté à proximité directe de l’usine, dans une logique de proximité entre production et résidence. Classé Monument historique en 1998, le bâtiment est aujourd’hui masqué par une façade cimentée. Son intérêt patrimonial réside principalement dans la richesse et la préservation de ses décors intérieurs.

Hôtel particulier Prouvost 17 rue du Grand-Chemin, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France

Façade de l’hôtel Prouvost depuis le jardin © VAH