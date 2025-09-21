Visite guidée de l’hôtel préfectoral – Préfecture de la Mayenne Place Jean Moulin à Laval Laval

Visite guidée de l’hôtel préfectoral – Préfecture de la Mayenne Place Jean Moulin à Laval Laval dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée de l’hôtel préfectoral – Préfecture de la Mayenne Dimanche 21 septembre, 10h00 Place Jean Moulin à Laval Mayenne

Pas de réservation obligatoire, gratuit, visites par groupe de 15 à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’hôtel préfectoral de la Mayenne ouvre ses portes exceptionnellement à l’occasion des journées européennes du patrimoine.

Visite commentée du bureau de la préfète, de sa résidence…Et échanges avec le corps préfectoral sur leurs missions !

Visite libre des salles Mayennes et Ernée et des jardins.

La visite se poursuivra ensuite au Conseil Départemental. Pour le circuit préfecture, comptez au minimum 1h de visite.

Selon affluence, les visites se dérouleront par groupe de 15 à 20 personnes.

Place Jean Moulin à Laval Place Jean Moulin 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Gauche Mayenne Pays de la Loire 02.43.01.50.71 http://www.mayenne.gouv.fr

L’hôtel préfectoral de la Mayenne ouvre ses portes exceptionnellement à l’occasion des journées européennes du patrimoine.

Préfecture de la Mayenne