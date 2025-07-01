Visite guidée de l’Hôtel Senecé par les académiciens Hôtel Senecé Mâcon

Visite guidée de l’Hôtel Senecé par les académiciens Hôtel Senecé Mâcon mardi 19 août 2025.

Visite guidée de l’Hôtel Senecé par les académiciens

Hôtel Senecé 41 rue Sigorgne Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif Groupe

Tarif groupe (par personne)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-19 15:00:00

fin : 2025-08-28 16:30:00

Date(s) :

2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-09-02 2025-09-03 2025-09-04 2025-09-05 2025-09-09 2025-09-10 2025-09-11 2025-09-12 2025-09-16 2025-09-17 2025-09-18 2025-09-19

Visite extérieure et intérieure faite par des « académiciens » avec différents thèmes (Académie, Lamartine, Vie à l’Hôtel au 18e siècle).

Durée 1h30. .

Hôtel Senecé 41 rue Sigorgne Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 40 45 17

English : Visite guidée de l’Hôtel Senecé par les académiciens

German : Visite guidée de l’Hôtel Senecé par les académiciens

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée de l’Hôtel Senecé par les académiciens Mâcon a été mis à jour le 2025-08-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)