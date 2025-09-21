Visite guidée de l’hôtel Tyndo Hôtel Tyndo Thouars

Gratuit. Réservation obligatoire.

Découvrez les secrets de l’hôtel Tyndo, ce magnifique édifice qui abrite aujourd’hui le conservatoire de musiques et de danses du Thouarsais.

Laissez-vous guider par le directeur du conservatoire lui-même, qui vous fera voyager à travers ce lieu emblématique.

Hôtel Tyndo 6 rue du Président Tyndo, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 68 16 25 http://www.thouars.fr/vah [{« type »: « phone », « value »: « 06 12 76 87 64 »}] L’ancien hôtel Tyndo a été réhabilité en conservatoire de danse et de musique à rayonnement intercommunal par le cabinet d’architectes ARC & SITES.

© Hôtel Tyndo