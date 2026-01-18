Visite guidée de l’Huilerie de Neuville Huilerie de Neuville Neuville-de-Poitou

Visite guidée de l’Huilerie de Neuville

Huilerie de Neuville 2 Rue Robert Schuman Neuville-de-Poitou Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

L’Huilerie de Neuville vous ouvre ses portes afin de vous partager leur histoire qui a débuté en 1850, vous faire (re)découvrir leur savoir-faire et leur production. Sur réservation auprès de l’office de tourisme uniquement.

Huilerie de Neuville 2 Rue Robert Schuman Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

English : Visite guidée de l’Huilerie de Neuville

The Huilerie de Neuville opens its doors to share its history, which began in 1850, and (re)discover its know-how and production. Reservations required at the tourist office.

