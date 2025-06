VISITE GUIDÉE DE L’HUILERIE MOOG Bram 10 juillet 2025 10:00

Aude

VISITE GUIDÉE DE L’HUILERIE MOOG Route de Limoux Bram Aude

Début : 2025-07-10 10:00:00

fin : 2025-07-10 12:00:00

Venez découvrir notre patrimoine industriel !

Pionnière de la Bio dès 1984, l’Huilerie MOOG, avec sa marque BIO PLANETE, fabrique des huiles alliant saveur, convivialité et plaisir.

Découvrez notre savoir-faire d’artisan huilier. La visite de nos ateliers de production vous révèlera les différentes étapes de fabrication de nos huiles alimentaires -de la graine à la bouteille- ainsi que les moyens mis œuvre pour garantir la qualité de nos produits.

Elle sera également l’occasion de vous partager notre profond engagement pour une production alimentaire éthique et durable.

Espace dégustation et boutique tous nos produits sont disponibles à la dégustation dans notre boutique. Venez vivre une expérience gourmande avec des conseils pour agrémenter vos plats du quotidien, sublimer vos repas de fêtes, des idées recettes et même des petites astuces santé et cosmétologie.

Visite gratuite. Uniquement sur inscription.

Règles d’hygiène et de sécurité pantalon obligatoire / chaussures plates et fermées obligatoires / L’établissement se réserve l’obligation de port de masque si nécessaire / Un formulaire de cession de droit à l’image vous sera demandé à l’arrivée sur site.

Route de Limoux

Bram 11150 Aude Occitanie

English :

Come and discover our industrial heritage!

An organic pioneer since 1984, Huilerie MOOG, with its BIO PLANETE brand, produces oils that combine flavor, conviviality and pleasure.

Discover our expertise as artisan oil makers. A tour of our production workshops will reveal the different stages in the manufacture of our edible oils from seed to bottle as well as the means used to guarantee the quality of our products.

It will also be an opportunity to share with you our deep commitment to ethical and sustainable food production.

Tasting area and boutique: all our products are available for tasting in our boutique. Come and enjoy a gourmet experience, with advice on how to enhance your everyday dishes, make your festive meals even more special, get recipe ideas and even health and cosmetic tips.

Visit free of charge. Registration required.

Hygiene and safety rules: pants obligatory / flat, closed shoes obligatory / The establishment reserves the right to wear a mask if necessary / An image rights assignment form will be requested on arrival on site.

German :

Entdecken Sie unser industrielles Erbe!

Die Ölmühle MOOG ist seit 1984 ein Bio-Pionier und stellt mit ihrer Marke BIO PLANETE Öle her, die Geschmack, Geselligkeit und Genuss miteinander verbinden.

Entdecken Sie unser Know-how als Ölhersteller. Bei einem Rundgang durch unsere Produktionsstätten erfahren Sie mehr über die verschiedenen Etappen der Herstellung unserer Speiseöle vom Samen bis zur Flasche sowie über die Mittel, die eingesetzt werden, um die Qualität unserer Produkte zu gewährleisten.

Außerdem werden wir Ihnen unser Engagement für eine ethische und nachhaltige Lebensmittelproduktion erläutern.

Verkostung und Shop: Alle unsere Produkte können in unserem Shop verkostet werden. Hier finden Sie Tipps für die Zubereitung Ihrer täglichen Gerichte, für Festessen, Rezeptideen und sogar kleine Gesundheits- und Kosmetiktipps.

Der Besuch ist kostenlos. Nur nach vorheriger Anmeldung.

Hygiene- und Sicherheitsregeln: Hosen müssen getragen werden / flache, geschlossene Schuhe müssen getragen werden / Die Einrichtung behält sich vor, bei Bedarf eine Maske zu tragen / Bei der Ankunft wird ein Formular zur Abtretung der Rechte am eigenen Bild verlangt.

Italiano :

Venite a scoprire il nostro patrimonio industriale!

Pioniere del settore biologico dal 1984, Huilerie MOOG, con il suo marchio BIO PLANETE, produce oli che uniscono sapore, convivialità e piacere.

Scoprite la nostra esperienza di produttori artigianali di olio. Una visita ai nostri laboratori di produzione vi mostrerà le diverse fasi di lavorazione dei nostri oli alimentari dal seme alla bottiglia e le risorse utilizzate per garantire la qualità dei nostri prodotti.

Sarà anche l’occasione per condividere con voi il nostro profondo impegno per una produzione alimentare etica e sostenibile.

Area degustazione e negozio: tutti i nostri prodotti sono disponibili per la degustazione nel nostro negozio. Venite a vivere un’esperienza da gourmet, con consigli su come condire i piatti di tutti i giorni e rendere ancora più deliziosi i pasti delle feste, idee di ricette e persino suggerimenti per la salute e la cosmesi.

Visita gratuita. È richiesta la registrazione.

Norme di igiene e sicurezza: pantaloni obbligatori / scarpe basse e chiuse obbligatorie / La struttura si riserva il diritto di indossare una maschera se necessario / All’arrivo vi verrà chiesto di firmare un modulo di cessione dei diritti d’immagine.

Espanol :

Venga a descubrir nuestro patrimonio industrial

Pionera en el sector ecológico desde 1984, la Huilerie MOOG, con su marca BIO PLANETE, elabora aceites que combinan sabor, convivialidad y placer.

Descubra nuestra experiencia como fabricantes artesanales de aceite. Un recorrido por nuestros talleres de producción le mostrará las diferentes etapas de fabricación de nuestros aceites comestibles -de la semilla a la botella- y los recursos utilizados para garantizar la calidad de nuestros productos.

También será una oportunidad para compartir con usted nuestro profundo compromiso con una producción alimentaria ética y sostenible.

Zona de degustación y tienda: en nuestra tienda podrá degustar todos nuestros productos. Venga y disfrute de una experiencia gourmet, con consejos sobre cómo condimentar sus platos cotidianos y hacer que sus comidas festivas sean aún más deliciosas, ideas de recetas e incluso consejos sobre salud y cosmética.

Visita gratuita. Inscripción obligatoria.

Normas de higiene y seguridad: pantalón obligatorio / calzado plano y cerrado obligatorio / El establecimiento se reserva el derecho de llevar mascarilla en caso necesario / Se le pedirá que firme un formulario de cesión de derechos de imagen a su llegada.

