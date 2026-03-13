VISITE GUIDÉE DE L’HUILERIE MOOG Bram

VISITE GUIDÉE DE L’HUILERIE MOOG

Route de Limoux Bram Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Venez découvrir notre patrimoine industriel !

Pionnière de la Bio dès 1984, l’Huilerie MOOG, avec sa marque BIO PLANETE, fabrique des huiles alliant saveur, convivialité et plaisir.

Découvrez notre savoir-faire d’artisan huilier. La visite de nos ateliers de production vous révèlera les différentes étapes de fabrication de nos huiles alimentaires -de la graine à la bouteille- ainsi que les moyens mis œuvre pour garantir la qualité de nos produits.

Elle sera également l’occasion de vous partager notre profond engagement pour une production alimentaire éthique et durable.

Espace dégustation et boutique tous nos produits sont disponibles à la dégustation dans notre boutique. Venez vivre une expérience gourmande avec des conseils pour agrémenter vos plats du quotidien, sublimer vos repas de fêtes, des idées recettes et même des petites astuces santé et cosmétologie.

Visite gratuite. Uniquement sur inscription.

Règles d’hygiène et de sécurité pantalon obligatoire chaussures plates et fermées obligatoires L’établissement se réserve l’obligation de port de masque si nécessaire Un formulaire de cession de droit à l’image vous sera demandé à l’arrivée sur site.

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Route de Limoux Bram 11150 Aude Occitanie

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English :

Come and discover our industrial heritage!

An organic pioneer since 1984, Huilerie MOOG, with its BIO PLANETE brand, produces oils that combine flavor, conviviality and pleasure.

Discover our expertise as artisan oil makers. A tour of our production workshops will reveal the different stages in the manufacture of our edible oils from seed to bottle as well as the means used to guarantee the quality of our products.

It will also be an opportunity to share with you our deep commitment to ethical and sustainable food production.

Tasting area and boutique: all our products are available for tasting in our boutique. Come and enjoy a gourmet experience, with advice on how to enhance your everyday dishes, make your festive meals even more special, get recipe ideas and even health and cosmetic tips.

Visit free of charge. Registration required.

Hygiene and safety rules: pants obligatory flat, closed shoes obligatory The establishment reserves the right to wear a mask if necessary An image rights assignment form will be requested on arrival on site.

L’événement VISITE GUIDÉE DE L’HUILERIE MOOG Bram a été mis à jour le 2026-03-13 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Collines Cathares Tourisme