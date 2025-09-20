Visite guidée de l’Humathèque Condorcet Humathèque Condorcet – Campus Condorcet Aubervilliers

Visite guidée de l’Humathèque Condorcet Samedi 20 septembre, 14h00, 16h00 Humathèque Condorcet – Campus Condorcet Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Des visites commentées de l’Humathèque Condorcet sont proposées, avec présentation d’une sélection de documents d’archives. L’Humathèque a été conçue par l’architecte Elizabeth de Portzamparc.

Humathèque Condorcet – Campus Condorcet 10 cours des Humanités 93322 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Landy-Plaine – Marcreus – Pressensé Seine-Saint-Denis Île-de-France

© Sergio Grazia