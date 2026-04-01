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Visite guidée de l’ICEPARC, Patinoire Iceparc, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Patinoire Iceparc · Angers

Visite guidée de l’ICEPARC, Patinoire Iceparc, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Patinoire Iceparc
Adresse
5 avenue de la constitution 49100 Angers
Ville
49100 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Jauge limitée

Visite guidée de l’ICEPARC 19 et 20 septembre Patinoire Iceparc Maine-et-Loire

Jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Découvrez les coulisses et le fonctionnement de la
patinoire d’Angers.

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©Ville d’Angers_Iceparc

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