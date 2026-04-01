AGENDA · Angers
Visite guidée de l’ICEPARC, Patinoire Iceparc, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Patinoire Iceparc · Angers
Informations pratiques
Visite guidée de l’ICEPARC 19 et 20 septembre Patinoire Iceparc Maine-et-Loire
Jauge limitée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00
Découvrez les coulisses et le fonctionnement de la
patinoire d’Angers.
Patinoire Iceparc 5 avenue de la constitution 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0241235000 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.destination-angers.com »}]
Découvrez les coulisses et le fonctionnement de la
©Ville d’Angers_Iceparc
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