Visite guidée de l’ICEPARC Patinoire Iceparc Angers samedi 20 septembre 2025.

Jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

Découvrez les coulisses et le fonctionnement de la patinoire d’Angers.

Patinoire Iceparc 5 avenue de la constitution 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 23 50 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://angers-tourisme.com »}]

Iceparc Angers