Visite guidée de l’ICEPARC Patinoire Iceparc Angers

Visite guidée de l'ICEPARC Patinoire Iceparc Angers

Visite guidée de l’ICEPARC Patinoire Iceparc Angers samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’ICEPARC 20 et 21 septembre Patinoire Iceparc Maine-et-Loire

Jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:45:00
Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

Découvrez les coulisses et le fonctionnement de la patinoire d’Angers.

Patinoire Iceparc 5 avenue de la constitution 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 23 50 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://angers-tourisme.com »}]
Découvrez les coulisses et le fonctionnement de la patinoire d’Angers.

Iceparc Angers