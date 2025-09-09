Visite guidée de l’île Tristan Cale du guet Douarnenez

Cale du guet Boulevard Camille Réaud Douarnenez Finistère

Début : 2025-09-09 11:15:00

fin : 2025-09-09 13:15:00

2025-09-09

Située à quelques encablures de Douarnenez, l’île Tristan, site naturel protégé est la propriété du Conservatoire du Littoral. Marchez sur les pas du célèbre brigand de La Fontenelle, de Tristan et Yseult et des nombreux artistes qui ont fréquenté l’île au début 20ème siècle. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme du Pays de Douarnenez ou sur le site internet. Chiens non admis. .

Cale du guet Boulevard Camille Réaud Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 13 35

