Visite guidée de l’île Tristan Cale du guet Douarnenez

Située à quelques encablures de Douarnenez, l’île Tristan, site naturel protégé est la propriété du Conservatoire du Littoral. Marchez sur les pas du célèbre brigand de La Fontenelle, de Tristan et Yseult et des nombreux artistes qui ont fréquenté l’île au début 20ème siècle. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme du Pays de Douarnenez ou sur le site internet. Chiens non admis. Les conditions météorologiques et la houle peuvent nous contraindre à annuler la visite. .

