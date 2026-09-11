Visite guidée de L’INKUB – ancienne caserne militaire, INKUB Agora Business, Nevers

Informations pratiques

Visite guidée de L’INKUB – ancienne caserne militaire Samedi 19 septembre, 10h00 INKUB Agora Business Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

L’INKUB : un lieu chargé d’histoire, tourné vers l’avenir

Au cœur d’un ancien site militaire emblématique, la caserne Pittié dévoile aujourd’hui une nouvelle vie sous le nom de L’INKUB. Derrière ses façades chargées d’histoire, ce lieu s’est transformé en un espace d’innovation, d’entrepreneuriat et de création.

L’INKUB ouvre exceptionnellement ses portes pour révéler les coulisses d’un site en pleine reconversion. Ici, l’architecture militaire dialogue avec les usages contemporains : bureaux, espaces collaboratifs, dynamiques économiques et projets créatifs s’inscrivent dans des bâtiments qui ont traversé les époques.

Visiter L’INKUB, c’est découvrir :

un patrimoine architectural militaire préservé et réinterprété,

l’histoire d’un site devenu lieu de vie et d’innovation,

un espace où se rencontrent aujourd’hui entreprises, porteurs de projets, étudiants et acteurs économiques du territoire.

Entre mémoire et transformation, la caserne Pittié illustre parfaitement la capacité d’un patrimoine à se réinventer sans perdre son identité.

INKUB Agora Business 7 place du Général Francis-Pittié, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

L’INKUB : un lieu chargé d’histoire, tourné vers l’avenir

©Nevers Agglomération